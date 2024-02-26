川普再下一城 北京準備好了嗎？

美國共和黨上週在南卡羅萊納州舉行初選，前總統川普連續第5次在初選拿下勝利，再度打敗該州前州長黑利（Nikki Haley）。

黑利多次批評川普官司纏身、不適任總統，但根據出口民調，有65%的共和黨初選選民認為，就算川普被判有罪，仍可擔任總統。南卡羅萊納州立大學政治學者達莫法（David Darmofal）向法新社指出，川普「形同就是共和黨的總統提名人選」。

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美國財經媒體彭博社先前曾預測，若川普再成為總統，將會推動美中經濟進一步脫鉤，除了提高對中關稅，也可能終止中國的最惠國待遇，並對資本流向中國施加更多限制。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員梅爾策（Joshua Meltzer）認為，川普政府會傾向利用美國的影響力來促成協議、使中國改變行為。在川普上次執政晚期，他與中國簽署了美中「第一階段」貿易協議，美中關稅戰暫時休戰。

若今年川普再度當選，預料將對中國實施更高的關稅；他近期曾提議應對中國商品徵收60%以上的關稅。梅爾策說：「我們會看到更多關稅措施回歸，也會看到（美國）與盟友的合作大大減少……美國會在一些議題上更為孤立。」

曾在川普時期擔任美國貿易代表辦公室主任的格裡爾（Jamieson Greer）認為，在華府有兩派陣營，一派把中國視為對美國經濟和國家安全的生存威脅，因此有理由採取強有力且廣泛的保護措施；另一派對於高估中國的威脅，抱持著謹慎態度，對於施加強硬的經貿措施表示擔憂。

不過，兩派都認定跟中國有關的風險真實存在。格裡爾指出，2016年美國大選競選期間，川普對貿易議題、特別是中國，「非常非常地直言不諱」，對兩黨很多人都認同卻不願公開談的事發聲，也讓中國風險相關議題變成重要話題。

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誰當選都一樣？

從美中貿易失衡到科技戰，兩國之間在經濟領域上存在許多分歧，也提高了雙方的緊張關係，其中有許多是美國民主、共和兩黨皆重視的議題；專家認為，無論今年美國大選由哪一黨勝出，對中國可能都會採取強硬的立場。

梅爾策表示：「我認為華府的壓力絕對是朝著一個方向，那就是（對中國）更加鷹派。」他指出，目前有來自美國國會的壓力，希望做得更多。

至於如果拜登連任，梅爾策認為，拜登政府不指望跟中國達成協議去讓對方進行重大的變革。「真正的問題是，你要怎麼適應中國當前現實？如何拉攏盟友？」梅爾策指出，從國安角度來看，現在有一種「去風險」的概念。

格裡爾則表示，拜登已表明願意維持既有的對中措施，同時在未來的行動上更為聚焦，這一點不太可能有變化。拜登若有第二任期，也可能在氣候變遷等議題方面尋求更多與中國的往來合作。

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美中經濟爭點

美國政界擔心的議題之一是中國持有太多美債，而北京可以藉此施壓華府，威脅轉售債券並降低債券的價值。目前美債總值超過34兆美元，其中8兆由海外持有。根據美國財政部數據，中國是僅次於日本的美債第二大海外持有國，佔8160億美元，若加上香港則有1兆美元左右。

科技也是重要美中重要戰場。在拜登執政下，美國尋求在半導體、人工智慧、電動車等領域保持領先或趕上中國，同時也盼避免先進科技工具落入中國解放軍手中。川普時期主要的針對標的則是中國電信巨頭華為，美方希望將華為的5G網路排除在美國及其盟友國之外。

川普任內，美國對中政策聚焦於施加關稅；到了拜登執政，則轉變為更強調限制投資與科技出口，這樣的措施更具針對性，但仍然強硬。拜登政府推出了半導體設備和涉及AI的高階晶片出口管制。此外，美國亦尋求強化乾淨能源供應鏈等關鍵領域的自給能力；在中國擁有豐富礦藏的關鍵礦產方面，美國也在嘗試尋求其他來源管道。

在美中貿易方面，中國雖已非美國進口貨物的最大來源國，但雙方的貿易不平衡對美國仍是隱憂。過去川普對中國施加高關稅，並達成協議欲平衡雙方貿易，卻未能扭轉局勢；拜登政府則一方面大致延續川普時期的對中關稅，一方面推動「友岸外包」（friendshoring），也就是尋求盟友和夥伴、使供應鏈多樣化。

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有些專家也關注美中之間可能的匯率與貨幣戰爭。多年來，美國指控中國刻意把人民幣兌美元匯率維持在較低水平，藉此促進出口。去年11月，美國財政部稱中國的匯率機制「缺乏透明」，值得監督。當前的問題焦點還有人民幣的國際化。中國希望人民幣能站穩腳跟，特別是在貿易上，以此來抵抗潛在的美國制裁；同時，北京也不滿美方對他國隨意實施制裁，認為華府將美元「武器化」。

（法新社、彭博社等）

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