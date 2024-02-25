共和黨南卡初選 川普大勝

經濟日報／ 編譯潘勛／綜合24日電

美國前總統川普24日在南卡羅來納州的共和黨總統初選中，於海莉的主場大獲全勝，拿下約60%選票，出線的機率再度升高，海莉則誓言要奮戰到3月5日的「超級星期二」。

儘管海莉曾在2011年至2017年擔任南卡州州長，但這場初選一如選前民調所料，由川普獲勝，且兩人得票率差距達到20%左右。

南卡州是南方最早舉辦的初選州，對共和黨也是可靠的風向球，自1980年以來，贏得南卡州初選的參選人，除了2012年的金瑞契之外，最後都取得黨的提名。

這讓海莉面臨的退選壓力日增，但她矢言「繼續戰鬥」，至少要戰到「超級星期二」，當天有15個州和美屬薩摩亞舉行初選。她說，有很大一部分共和黨支持者，不想要川普代表他們角逐白宮。她也說，不認為川普可以在11月大選中擊敗拜登

但即便海莉在家鄉州辦了更多場造勢活動，主張川普面臨多項刑事起訴不利於對戰拜登，都無法稍稍減損川普在黨內提名過程的勢頭。

要取得共和黨的總統提名權，候選人須在7月的全國代表大會正式投票確認提名前，贏得全美各地約1,215張的黨代表票。

共和黨 川普 拜登

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