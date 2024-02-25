川普幾乎篤定出線！未獲提名「已開始熱議副手人選」 學者曝他受歡迎關鍵

共和黨總統初選尚未結束，輿論已經在關心他重新主政會把美國帶回孤立路線，並已在討論誰最適合與川普搭配！對於川普為何如此受歡迎，學者嚴震生受訪時分析，川普幫很多白人找到生活的發洩出口，因此支持度居高不下。嚴震生另指出，若川普當選，他的政策是退出國際組織，且恐要求烏克蘭在俄烏戰爭中屈服，讓西方國家相當害怕，台灣也要提早因應川普捲土重來。

川普人氣高漲

雖然共和黨總統初選尚未結束，但因川普在目前初選都遙遙領先，讓外界也開始討論副手人選。根據《英國廣播公司》報導，保守政治行動會議（CPAC）的與會者在活動期間，針對川普的副手人選進行初步民調，在17個可能的人選中，南達卡他州州長諾姆與印度裔商人拉馬斯瓦米都以15%的支持度領先，接續為前夏威夷州眾議員加巴德9%等人。

對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生表示，反對黨的總統初選在1月開跑時，就已經大致抵定結果，這在美國歷史中相當罕見，因為通常要等到3月的「超級星期二」，會有很多州同時舉行初選來分勝負。川普雖官司纏身，但仍獲得大量右派民眾支持，檢方愈對他調查或起訴，支持率還不減反增，因此出線機率愈來愈高。

各方顧忌川普

嚴震生指出，美國向來有孤立主義傳統，加上近年來美國民眾對政府干涉國際事務不滿，極端支持MAGA（讓美國再次偉大）的民眾愈來愈多，且許多白人的生活與過去有落差，川普替他們找到代罪羔羊，並透過自己被打壓來操作民粹，讓他的支持度可以遠遠領先其他候選人，甚至在大選中有望擊敗現任民主黨總統拜登，重回總統大位。

對於川普有很大機會重回白宮，各界都相當擔心，包括美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格22日率團訪台時，都被媒體問到川普當選是否會支持台灣？烏克蘭總統澤倫斯基也曾邀請川普到俄烏戰場的前線訪問，盼他能讓國會放行對烏克蘭的軍援。

川普當選影響政經

此外，有專家指出，川普在任內強調保護主義和貿易保護的立場，如果強勢回歸，必然會變本加厲。包括對所有進口美國的產品課徵至少10%或更高的基礎關稅；再則啟動更強硬的美中科技戰。屆時，不僅全球半體導產業大受衝擊，經貿失序。對所有出口美國的國家將難以倖免，尤其是以美國為主要出口的台灣及東亞地區影響最大。

被問到為何西方國家都如此害怕川普？嚴震生回應說，川普奉行孤立主義，還想要退出北約，甚至曾揚言普丁若攻擊北約「不付軍費」或承擔比例太低的國家都可以，美國不會對這些國家伸出援手。這讓西方國家擔心川普上任後，犧牲烏克蘭讓俄烏戰爭停戰，歐洲會更直接面臨俄羅斯的威脅。

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