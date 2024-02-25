美錶商砸近30萬標下川普金球鞋 遭揚言抵制生意 回嗆「已習慣酸民」

紐約時報報導，美國一名川粉錶商兼網紅大手筆砸9,000美元(約新台幣29萬元)，標下川普冠名球鞋，吸引川普注意邀約共進午餐，不料引發社群媒體數十萬粉絲反彈，還有人揚言不再和他做生意，但該錶商不以為意反嗆「習慣酸民了」。

美國前總統川普日前現身國際球鞋盛會「Sneaker Con」，破天荒推出要價399美元（約新台幣12,630元）的全新冠名商品「川普球鞋」（Trump Sneakers），筒面有美國國旗圖案，側面印有代表川普的大寫英文字母T，限量1,000雙球鞋推出當晚旋即售罄。

美國錶商沙爾夫（Roman Sharf），以買賣愛彼錶（Audemars Piguets）和百達翡麗（Patek Philippes）等奢華手錶為業，同時經營YouTube、Instagram等社群擁有數十萬粉絲，日前在拍賣APPWhatnot砸9,000美元標下川普「永不放棄」高筒球鞋。

沙爾夫一邊秀出金光閃閃的球鞋，一邊把鞋子湊近鼻子說「這雙全新球鞋聞起來有膠水味」。

沙爾夫不惜重金標下不合腳的川普球鞋也引來川普注意，同時提出共進午餐的邀約。他回憶兩人「就像朋友一樣聊天」，「普通的交談，沒有任何目的」。

不過此舉也引發一些粉絲和網民的反彈，謾罵他支持川普，甚至宣稱不會再與他做生意。對此沙爾夫回應一點也不困擾，「我使用社群媒體，習慣酸民了。」

只不過英國每日郵報（The Daily Mail）最初誤指沙爾夫是「俄羅斯寡頭」，讓他不太高興，他強調自己出生於烏克蘭，當時烏克蘭還是前蘇聯的一部分，13歲那年他隨父親逃到美國，「我們是難民，我爸口袋裡只有4美元」。

沙爾夫接著補充自己不僅是美國公民，還是退伍軍人，也是共和黨人。