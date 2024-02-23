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涉販運核原料 美起訴日男

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國司法部表示，美國當局起訴1名日本犯罪組織老大與1名泰國男子，被告涉嫌密謀從緬甸販運核原料，預期可供伊朗用於製造核武。情境示意圖。圖／Ingimage
美國司法部表示，美國當局起訴1名日本犯罪組織老大與1名泰國男子，被告涉嫌密謀從緬甸販運核原料，預期可供伊朗用於製造核武。情境示意圖。圖／Ingimage

美國當局廿一日起訴日本黑幫成員海老澤武史（音譯）及泰籍男子桑波，兩人涉嫌密謀從緬甸販運核原料「黃餅」。美國司法部聲明，美方實驗室確認，樣品中的鈽同位素成分屬武器級，代表若生產足夠分量，將可用於核武。

然而，據日本朝日新聞廿二日報導，美國當局起訴書雖指稱海老澤是黑幫老大，其所屬黑幫是組織嚴密的日本跨國犯罪網，在全球從事包括大規模販運毒品及武器的犯罪行為，但他和日本幫派的具體關係並不明確。

美國緝毒局（ＤＥＡ）局長米爾格拉姆表示，六十歲日籍被告海老澤與六十一歲同夥桑波涉嫌販運毒品、武器及核原料，甚至包括提供鈾和武器級鈽，完全可以預料將被伊朗用以生產核武。兩人前年四月被控持有武器與致命毒品，若最新指控有罪定讞，兩人最高恐被處以無期徒刑。

美國司法部說，兩人自二○二○年起向一位ＤＥＡ臥底探員展示從緬甸運到泰國的核物質樣本，以及監測輻射劑量的蓋格計數器圖片，同年還將一封有某礦產公司名稱的信件，以電子郵件寄給該探員，暗示用六八五萬美元出售五十公噸鈾及釷。該探員偽裝為與伊朗將領有關連的毒品及武器販子。

紐約曼哈頓聯邦檢察官辦公室聲明，在泰國當局協助下，已扣押該樣本並移交美國執法部門保管。海老澤還建議用軍火交易收益，資助某緬甸少數民族叛亂團體買武器，包括地對空飛彈、突擊步槍、狙擊槍、機關槍等裝備，檢方將追究威脅美國安全和國際社會穩定責任。

日本 毒品 美國

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