美參議員：將制裁助俄陸企 歐盟考慮跟進

美國民主黨籍參議員康納利（Gerald Connolly）接受美國財經新聞ＣＮＢＣ訪問表示，美國可能很快會制裁協助俄羅斯的中國大陸公司；華府多次警告北京，不要援助俄羅斯對烏克蘭作戰，一旦開鍘，將是俄烏戰爭爆發以來，美國首次對中方出手。

ＣＮＢＣ十九日報導，康納利在慕尼黑安全會議的場邊透露這項訊息，此外，日前傳出歐盟官員正在考慮制裁幫助俄規避西方制裁的中國大陸企業。

康納利表示，俄羅斯的經濟表現、生產力和生活品質正受到制裁影響，對俄羅斯的制裁也可能發生在中國大陸身上，而且老實講，中國大陸的損失會比俄羅斯更重。

ＣＮＢＣ報導，制裁將重創已經蕭條的中國大陸經濟，也會因為美中貿易相互依存，連帶衝擊美國經濟，正是這點，讓華府對制裁一直持保留態度；如今康納利說，這不會影響開罰，制裁可能很快實施。

康納利表示，隨著美國與歐洲國家都打算祭出制裁，他希望北京能想清楚支援俄羅斯的後果。

聯邦參議院外交委員會主席卡定（Ben Cardin）表示，國會正在與拜登政府共同檢視各種選項，確保對俄羅斯的制裁有效，而這需要美國與其他國家加強合作。

ＣＮＢＣ上周報導，歐盟正在醞釀在俄烏戰爭兩周年之際公布最新一波制裁，歐盟官員已鎖定助俄的中國大陸企業和實體。

ＣＮＢＣ去年調查發現，中國大陸在強化俄羅斯軍事能力一事上扮演關鍵角色；另一項今年一月的報導則指，中國大陸是重要西方科技流入俄羅斯的關鍵要道。

北京始終否認這些說法，稱中俄貿易是不針對任何第三方的正常經濟合作；中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅十七日在慕尼黑安全會議演說稱，反對脫鉤斷鏈是國際共識，不合作才是最大風險，誰試圖以去風險之名，搞去中國化，誰就將犯下歷史性錯誤。