拜登vs.川普2.0尚未登場 華爾街已開始下3種賭注

紐約時報報導，美國總統大選大約九個月後才會登場，但投資人現在已經開始揣測，金融市場對「拜登vs.川普」捲土重來的選舉結果將有何反應，並且預做準備。

可能的結局：紅潮、藍潮、分立政府？

投資人認為，11月最可能震撼金融市場的選舉結果，莫過於所謂的「紅潮」再起，也就是前總統川普二度入主白宮、共和黨橫掃國會參、眾兩院，一如2016年的結果。若是如此，投資人預期，川普政府2.0可望祭出減稅措施，並鬆綁監管法規，那將促進經濟成長，美股主要指數可望隨之勁揚。不過，那種政策組合想必會造成政府稅收縮減、舉債需求隨之擴增，那麼美國公債殖利率必將竄升。

另一種可能是「藍潮」湧現— 民主黨拿下國會兩院，現任總統拜登連任成功。交易員認為，出現這種結果的可能性較低。但這種情境也可能推升政府支出與舉債成本。

第三種可能是形成分立的政府，一如現況。那麼，可想見立法僵局進一步拖長，市場反應或許不大。

投資人關注的焦點，顯然是「紅潮」會不會捲土重來。

押注選舉結果的三個點子

一、賭長、短債利差將擴大

過去六個月來，基於通膨持續降溫，聯準會（Fed）今年想必會開始調降利率，投資人於是紛紛押注於美國短期公債殖利率（與Fed貨幣政策有密切關聯）與長期公債殖利率（也受成長、通膨和政府舉債）之間的差距將日益擴大。

通常，短債殖利率會隨Fed降息而下滑。同時，經濟強勁和憂慮政府舉債擴增，則可能使長債殖利率持續居高不下。

「紅潮」捲土重來，也是投資人押注長、短債利差將日益擴大的另一個理由。

二、押注股市波動率看增

股市走向可能比債市更難預測。因此，投資人表示，目前他們偏好能受惠於股價波動率升高的交易，而不是直接押注股價會漲或跌。

這是因為，美國企業固然歡迎減稅和鬆綁監管法規，卻不樂見公債殖利率走高，因為那會推升借貸成本。而且，倘若經濟持續強勁成長，Fed對新政府財政刺激政策會有何反應，也難以預料。（川普最近表示，如果他當選，將不再任命Fed現任主席鮑爾）

那也可能加劇債市的波動性。

三、押寶美元可能走強

目前引起交易員熱議的另一個交易點子，是該不該押注美元升值。川普曾揚言，當選後將對進口貨加徵新關稅。若是如此，那會降低外國貨的買氣，美元隨之升值。

然而，部分投資人也擔心，川普對蔑視法治的獨裁者表示欣賞，可能導致不良影響，包括削弱美國法律體制，那是支撐美國成為全球金融中心的重要支柱。

MFS投資管理公司首席經濟學家兼投資組合經理人魏茲曼說：「如果川普給人罔顧法治的印象，那對美元不利。若法治在這個世界不再那麼有意義，你還會想持有美國資產嗎？」