賀錦麗：在符合美國利益之處 與北京共事

美國國務卿布林肯十六日在慕尼黑安全會議場邊會晤中共外交部長王毅，雙方探討「下階段兩國各層級交往」，台灣問題上，布林肯強調，維持台灣海峽與南海和平穩定的重要；王毅則說，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀」，他再度喊話美國將不支持台獨的表態落到實處。

此外，美國副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議演說，稱美國負責任管理對中競爭，並在符合美國利益之處與北京共事。

大陸外交部和美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）都形容，這次會晤「是坦誠、實質和建設性的」。米勒說，布林肯和王毅均認同在美中一系列戰略議題中維持溝通管道暢通的重要性，包含在接下來數月內在重要議題上舉行磋商和高層會議。王毅提到，當前雙方最重要的任務就是讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。他表示美方應客觀理性看待中國大陸發展，「奉行積極務實的對華政策」。

王毅說，美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落到實處。他還指，把「去風險」搞成「去中國」，終將反噬美自身，要求美方解除對大陸企業和個人的制裁，並敦促美方停止無端滋擾盤查大陸公民。

歐盟對外事務部（ＥＥＡＳ）官網十六日發布新聞稿，提到相當於歐盟外長的歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾，同日在慕尼黑安全會議場邊和王毅會談，商討歐中關係、台灣、俄烏戰爭及中東情勢等廣泛議題。

波瑞爾表明，歐盟對台立場依然沒變，支持「一中」政策。他強調，歐盟希望維持區域內和平穩定，還邀王毅訪問歐盟總部布魯塞爾。