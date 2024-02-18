美民調 75％認台海攸關國家利益

美國智庫皮尤研究中心十六日公布民調，顯示達七成五美國受訪者認同台海緊張對美國國家利益重要，而且傾向支持兩大黨的受訪者認為台海攸關美國利益比例皆逾四分之三。但該項認同隨年齡遞減，六十五歲以上有八成八認同，但十八至廿九歲僅六成三認同。

該調查自一月廿二至廿八日實施，訪問五一四六名美國成年人對台海緊張、俄烏戰爭和以哈戰爭看法，發現認同前述三大全球熱點關乎美國利益的比率分別占七成五、七成四和七成五；認為台海對美國利益重要的受訪者中，有近半的四成五回答非常重要。

被問到對個人影響是否重要時，有五成七受訪者認台海緊張攸關自身，另有六成五認為以哈戰爭對自己很重要；認為俄烏對己重要者則有五成九。

調查顯示對台海看法為跨黨派共識。民主黨人或傾向該黨者有七成八認為台海緊張對美國利益重要；六成二認為對己重要；共和黨人或傾向該黨者認同台海攸關國家、自身的比率則分別為七成六、五成六。

對以哈戰爭的看法上，黨派差異亦不明顯。但對俄烏則有較顯著分歧，民主黨支持者比共和黨高十二個百分點。

年齡分布上，可見愈年長者愈重視台海等三大熱點衝突，愈年輕則愈不重視。認為台海緊張攸關美國利益者以六十五歲以上最多，比例達八成八，接著依序為五十到六十四歲（八成二）、卅到四十九歲（六成九）、十八到廿九歲（六成三）；認為對己重要者，六十五歲以上為七成七、五十到六十四歲為六成五、卅到四十九歲為四成八、十八到廿九歲僅四成。