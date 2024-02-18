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涉金融詐欺 川普父子判罰142億元

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
前總統川普和他的集團因浮報房地產價值，被紐約州控告金融詐欺一案，紐約州高等法院16日宣判罰款3億5500萬元。法官也限制川普和兩子參與集團營運。(路透)
前總統川普和他的集團因浮報房地產價值，被紐約州控告金融詐欺一案，紐約州高等法院16日宣判罰款3億5500萬元。法官也限制川普和兩子參與集團營運。(路透)

美國紐約州法官恩格隆十六日判決，前總統川普在州檢指控的財產灌水民事案件敗訴，川普與其集團必須賠償近三點五五億美元加利息，而且川普三年內、其兩個兒子兩年內不得參與集團營運，川普兩個兒子各罰款四百萬美元，三人總罰款在加利息後，超過四點五億美元（約台幣一四二億元）。

川普表示將上訴，並指控這一切都是拜登政治操作。

紐約時報報導，這項判決使該州控告川普藉由浮誇財產謀求較有利貸款條件案落幕。宣判時沒陪審團，恩格隆予以重判，使川普的商業帝國面臨嚴重威脅、川普另身揹四件刑事起訴。

原告紐約州檢察長詹樂霞表示，法官另判決被告須支付可觀利息。針對川普及其家族企業金融詐欺民事案，詹樂霞指川普利用誇大其淨資產，以獲得優惠貸款等經濟利益。此舉欺騙貸方，損害紐約商界誠信。

恩格隆在判決書指責川普等被告多年來拒不認錯，「全無悔意幾近病態」。川普則表明將提起上訴，但若不在卅天內繳出這筆天價罰款，就得具保。惟這起判決並不至於使他破產。

川普 拜登

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