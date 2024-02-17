蓋拉格傳下周率團訪台 隨行團員：美明確釋挺台訊息

共和黨籍美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格據傳下周率團訪台，計畫隨行的黨籍同僚達斯提．強生（Dusty Johnson）表明，此行旨在明確發出美方挺台訊息。

據英國金融時報報導，蓋拉格廿一日將抵台，該代表團共七位美國國會議員，預定會晤總統當選人賴清德及立法院長韓國瑜。

美國之音（ＶＯＡ）十六日引述同為該委員會成員的南達科他州眾議員強生報導，此行相關時間行程都要問該委員會。但他明言，台灣是美國極重要的夥伴、愛好自由和平的台灣人民需美國人民支持，「我認為我們必須確保我方響亮清晰地發出此一訊息」。

也是該委員會成員的加州韓裔眾議員朴銀珠則提到，美國國會正安排多支代表團出訪，她還不知道哪個已安排好。但她強調，「我們真的必須與台灣等盟友一起合作，必須協助台灣」。她未透露下周是否隨行。

兩年前曾訪台的朴銀珠，也提到眾院甫表決通過的美台快速雙重稅收減免法案。她很高興通過這項立法，將有助促進美台貿易。

我外交部表示，目前無相關資訊提供，但一向歡迎美國國會議員及各界友人訪台並展現支持，若有進一步訊息會適時對外說明。