首宗刑事審判 川普封口費案3月25日開庭

川普涉嫌付其婚外情對象、成人片女演員「暴風女丹尼爾斯」封口費，因此偽造商業紀錄被起訴，紐約州高院法官莫城十五日駁回川普律師提出的撤銷起訴請求，裁定三月廿五日如期開審。這將是川普四件刑事起訴官司中最先開審案件，也是首位因刑事指控受審的美國前總統。

川普另三件刑事官司為：卸任後從白宮帶走機密文件的「密件門」案；企圖推翻二○二○年總統大選結果的聯邦起訴；涉嫌推翻同年大選在喬治亞州的敗選結果而被喬州富爾頓郡檢方起訴。其中封口費案被認為對川普影響最小。

美聯社指開審日就在三月五日多州初選同步登場的「超級星期二」後幾周，屆時川普可能已獲足夠黨代表票，即將被提名為共和黨總統候選人。

整個審判預計六周。檢方指控川普二○一六年總統大選時付十三萬美元封口費，以免婚外情曝光影響選情，付錢過程涉嫌違反選舉獻金法。

川普律師布蘭奇以庭訊可能與川普選舉行程衝突為由，重新考慮開庭日期，「這種事不該發生在美國」。川普在庭訊後說，沒辦法到南卡羅來納等州跑選舉行程，只能卡在（紐約州）這裡」，接下來「我白天會在這裡，晚上去選舉活動」。若前述四項刑事官司、共達九十一項指控的任一項有罪定讞，他恐面臨數年有期徒刑。