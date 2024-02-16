出車禍被拋上天 正妹斷腿卡住電線反救她一命

美國愛達荷州一名少女某天駕車回家時，疑似情緒激動車速過快導致車禍。由於撞擊力道過大，她整個人被彈射到空中，連腿都斷了。不過當時她不能多想，靠著自己斷掉的腿勾住電線，懸掛在半空中等待救援，也正是因這條斷腿，她才沒有從空中墜落，順利撿回一命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2021年5月22日，當時才年僅16歲的肯妮迪（Kennedy Littledike）因為剛分手，所以情緒十分激動。事發當時她跟兩個朋友看完日落準備回家，但因為她一邊開車一邊哭，於是便不慎撞上電線桿。

由於當時3人都沒有繫安全帶，於是3個人都受到非常嚴重的重傷，她的朋友納基亞（Nakia Molina）和雅各（Jacob Rasmussen）全身多處骨折、椎骨粉碎，納基亞更當場昏了過去，不過所幸兩人後來都順利送醫並康復。

然而肯妮迪就沒那麼幸運了，由於撞擊力道太大，她整個人被甩到空中，掛在高壓電線上。過程中她的手被扯斷，大腿則被電線夾斷卡在電線中，全身也有多處骨折。萬幸的是當時肯妮迪並沒有失去意識，她只好靠著斷腿，在空中等待救援。

為了避免傷口腐爛感染，肯妮迪幾乎截掉了整條腿。不過這段經歷卻大大改變了她的心態。她表示，在車禍發生之前她非常憂鬱，現在的她雖處境更困難，但她卻變得更快樂，也很感激自己能夠活了下來。