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俄盼拜登連任 川普得意

聯合報／ 記者顏伶如、編譯周辰陽／綜合報導
曾經稱兄道弟 二○一七年七月，時任美國總統川普（右）在漢堡廿國集團峰會場邊和俄國總統普亭（左）會面。川普曾稱普亭把他當「心頭寶貝」。（美聯社）
曾經稱兄道弟 二○一七年七月，時任美國總統川普（右）在漢堡廿國集團峰會場邊和俄國總統普亭（左）會面。川普曾稱普亭把他當「心頭寶貝」。（美聯社）

美國前總統川普日前宣稱他警告過北約盟邦，將鼓勵俄羅斯攻擊軍費未達標的北約成員國，引發國內外強烈批評。川普十四日再度表示，如果重返白宮，他不會協防國防開支未達目標的北約成員國。對於俄羅斯總統普亭稱希望拜登連任，川普說這對他是「很大的恭維」。

美聯社報導，川普十四日在南卡州造勢時，重申幾天前關於北約的談話，但這次跳過了引來最多抨擊的一句話，也就是鼓勵俄羅斯「為所欲為」。川普說，「聽好了，如果他們不打算付錢，我們就不會提供保護了，好嗎？」

雖然川普時常讚揚普亭，之前還宣稱普亭把他當成「心頭寶貝」，但在十四日的南卡州造勢大會上，川普開始改口。

這是因為普亭十四日接受國營電視台訪問時說，俄國比較喜歡看到拜登總統連任，因為比起川普，拜登更有經驗，比較能夠預測，「他是老式的政治人物」。普亭接著說，「我們將與任何受到美國人民信任的美國元首合作」。

對於川普宣稱將允許俄羅斯攻擊軍費未達標的北約盟國，普亭表示，美國在北約要扮演何種角色，完全由美國自行決定，川普對於美國與盟友的關係「有自己的一套想法」。

普亭宣稱希望拜登連任，對此川普說，「實際上，普亭剛給了我很大的恭維。很多人說，『喔，天吶，真糟糕』。不不，這是好事情啊，他當然會這麼說」。

川普告訴支持者，他在任時阻礙了俄羅斯的利益，特別是俄歐北溪二號天然氣管線工程，「我擋下了北溪二號，（拜登）在我卸任後立刻批准了，所以普亭不是我的粉絲」，理所當然傾向於拜登勝選。

川普還說，普亭「不想要我，他希望拜登，因為他會獲得他想要的一切，包括烏克蘭。因為拜登，他就要實現取得烏克蘭的夢想」，並稱「在過去五任總統中，唯一沒有給俄羅斯任何東西的總統，就是川普總統」。

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