哈佛蟬聯美最有錢大學

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

最新研究顯示，美國哈佛大學的校產基金去年增加1%至約495億美元，再度蟬聯全美最有錢的大專院校。

全美大專院校商務主管協會（NACUBO）和共同基金研究所（Commonfund Institute）在研究美國近700間學術機構的金融資產後，15日發布報告顯示，哈佛大學去年的校產基金約為495億美元，為各校之首，更比約旦、波利維亞及巴拉圭等國的國內生產毛額（GDP）還高，堪稱「富可敵國」。

報告顯示，去年排名第二的德州大學體系校產基金則為近450億美元，耶魯大學校產基金略降至約407億美元，位居第三。

報告指出，在止於2023年6月30日的會計年度，美國大專院校校產基金平均報酬率為7.7%。報告也發現，大專院校1988~2023年度將校產基金投入另類投資的占比，已從不到10%提高至逾50%。

報告也指出，去年各大學校產基金的主要支出，用於財務援助，各院校平均動用近48%的款項於這類用途。這份報告發布之際，正值各界持續熱議是否該加強檢視富有且擁有節稅優勢的大學院校。相關人士已質疑，坐擁大比校產基金的大專院校，是否該投入更多資金於降低就學費用門檻。

大專院校則說，校產基金不只扮演銀行功用，而是更要支撐學校的長期未來。各大學也會限制校產基金的支出用途，因為捐款者常指定用途。大學機構也確實以校產基金支應營運，平均以校產基金支應11%的年度營運預算，校產基金規模更大的比率更達17%以上。

研究也指出，各大學去年度將約6.4%的捐贈用於提升校園多元化、平等和包容性（DEI）用途。

哈佛大學 約旦 美國

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