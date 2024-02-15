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美國土安全部長 遭眾院彈劾

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國聯邦眾議院今天晚間表決以些微差距，通過對國土安全部長馬約卡斯的彈劾，讓他成為近150年來，首位遭到國會彈劾的內閣閣員。美國總統拜登立即發布聲明，指責共和黨人玩弄政治。路透社
美國聯邦眾議院今天晚間表決以些微差距，通過對國土安全部長馬約卡斯的彈劾，讓他成為近150年來，首位遭到國會彈劾的內閣閣員。美國總統拜登立即發布聲明，指責共和黨人玩弄政治。路透社

美國共和黨眾議員十三日二度對國土安全部長梅奧卡斯發動彈劾，以二一四對二一三票一票之差通過，讓梅奧卡斯成為美國一百五十年來首位被彈劾的在任內閣成員。

彈劾案下一步是送交參院審理，但兩黨都無意處理，彈劾案可能被永久擱置於參院委員會。

眾院提出的彈劾事由，包括梅奧卡斯面對美墨邊境非法入境人數創新高時，「故意且系統性拒絕執行聯邦移民法」。另一項事由為梅奧卡斯對國會聲稱邊境安全無虞，明顯違背社會信任。

前總統川普可望獲得共和黨提名角逐二○二四年大選，共和黨陣營把邊境安全定調成今年選舉首要政見。川普日前表示，一旦重新執政便將推出「美國國內史上規模最大的遣返行動」。多名共和黨眾議員準備提出法案，將遣返獲得拜登政府同意得以暫時留在美國的無證移民。

彈劾案在六日第一次表決時，三名共和黨眾議員加入民主黨行列投下反對票，梅奧卡斯安然過關；不過，共和黨眾議員十三日再度提出表決，做為對拜登政府未能有效解決邊境危機的懲罰。

拜登總統說，梅奧卡斯是一位受尊敬的公務員，這次彈劾是眾院共和黨人公然違憲的黨派之爭，玩弄政治噱頭。

共和黨 拜登 美國

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