川普顧問：北約成員應分級

美國前總統川普暗示北約國家不支付夠多防衛預算，美國就不提供安全保護；白宮國安會前幕僚長柯羅格（Keith Joseph Kellogg）告訴路透，他支持川普重返白宮後，取消對部分北約國家的集體防禦承諾。

川普言論引發拜登政府和西方國家強烈反對，路透專訪柯羅格進一步闡述川普陣營想法。

柯羅格說，若有北約會員國防衛支出未達國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二，他支持取消該國接受北約組織公約第五條集體防禦的保障。

北約組織公約第三條指出，會員國應做適當努力發展自身防衛能力；北約會員國二○一四年在威爾斯峰會上承諾，要在十年內達到防衛支出占ＧＤＰ百分之二以上的標準。

柯羅格說，不遵守第三條，就不能自動獲得第五條的保護。

第五條集體防禦條款指的是「攻擊一個視同攻擊全體」，北約一九四九年成立以來，僅動用過一次，即二○○一年九月十一日美國遭恐怖攻擊；俄烏戰爭二○二二年初爆發以來，北約多次警告俄羅斯不要進犯，否則將引北約反擊。

柯羅格是美國陸軍出身，曾任川普政府副總統潘斯的國安顧問，在川普的國安顧問佛林請辭後暫代，現在是川普競選團隊一員，未來可能出任要職。

柯羅格表示，他了解聯盟很重要，但要成為聯盟一員就要有貢獻；若川普贏得總統選舉，他很可能會建議明年六月北約開會討論聯盟的未來；按照規畫，北約會員國將被分級，有些享有較大範圍的保護。

柯羅格主張，防衛支出不足的會員國不受集體防禦保護，也可能無法享有訓練和共享裝備資源；他還說，北約會員國可以自由決定是否要退出。

路透報導，北約去年七月統計，卅一個會員國中，有十一國同年將兌現二○一四年的承諾，包含美國、英國，以及部分接壤俄羅斯的東歐國家。

川普團隊並未回應這篇報導。