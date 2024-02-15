美眾議員傳下周組團訪台

英國金融時報（FT）援引知情人士報導，美國聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）下周將率領美國國會議員代表團訪問台灣，預料將拜會台灣總統當選人賴清德與立法院院長韓國瑜，在賴清德5月20日就任之前，表達支持之意。

三名知情人士透露，對中國大陸抱持鷹派立場的共和黨籍眾議員蓋拉格，將於2月21日抵台。這三名知情人士包括兩位台灣官員，預期蓋拉格率領的代表團包含七名美國國會議員。

蓋拉格率領的代表團預料將拜會賴清德與韓國瑜。蓋拉格的辦公室未予置評。但他最近曾在Hugh Hewitt播客節目證實，計劃今春訪台。華府已警告中國大陸，不要在就職典禮前從事對台侵略活動。中國大陸則重申長期以來的批評論調，宣稱美國不應干涉台灣事務。

FT指出，蓋拉格向來直言不諱地表示支持台灣，尤其是在中國大陸軍方持續在台灣周圍進行軍事活動之際，北京當局可能會反對蓋拉格訪台。在眾院前議長裴洛西2022年訪台後，中國大陸切斷美中軍事溝通管道，但北京在美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平去年11月在舊金山會面後，重啟這些溝通。

蓋拉格上周宣布不尋求連任，此舉受到部分美國企業歡迎，因為這些企業對於成為眾院中國問題特別委員會的審查目標感到焦慮。