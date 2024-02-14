川普稱北約盟國欠費就鼓勵俄羅斯「為所欲為」 美退將示警勿等閒視之

美國前總統川普最近造勢時宣稱，任內曾警告過北約盟國，要是沒有滿足國防開支義務，就會鼓勵俄羅斯對他們「為所欲為」。一位美軍退役將領受訪時指出，川普對北約的敵意，其實跟成員國沒有投入足夠國防經費無關。

根據商業內幕轉述，曾任美國陸軍歐洲司令部指揮官的退役中將哈吉斯告訴泰晤士報，「川普討厭結盟，他討厭不得不遵守某些諾言的義務」。

哈吉斯指出，「他是黑手黨的類型，不喜歡任何人限制他的選項。他才不在乎道德義務，願意把一切都扔了」。

儘管一些共和黨公職人員將川普的言論輕描淡寫成一種談判戰術，哈吉斯卻相信，川普若再次當選美國總統，就「絕對準備」要放棄歐洲。他認為，如果不把川普說出口的話當真，「我們就太愚蠢了」。

哈吉斯說，在川普上一任期中，起碼在一段時間內，他周圍確實有人能夠節制某些狀況，「他不會再犯那種錯誤」。