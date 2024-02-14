美參院通過援台、烏、以953.4億美元 眾院議長放話將封殺

美國參議院十三日表決通過援助台灣、烏克蘭和以色列的九五三點四億美元法案，不過眾議院共和黨籍議長強生事先已放話將封殺該法案，不會在眾院提出討論；強生主張相關內容未能解決美國邊境安全，無法在眾院闖關成功。

美援烏將逾一千七百億美元

參院以七十票對廿九票通過此案，反映出國會支持繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。該法案將額外提供烏克蘭六百億美元，讓美國援助烏克蘭總金額超過一千七百億美元，並援助以色列一百四十億美元因應與哈瑪斯的戰爭。

此外，法案為衝突地區平民提供近一百億美元人道援助，包括加薩的巴勒斯坦人，以及四十八點三億美元援助台灣等印太地區夥伴抗衡中國。

此時對烏克蘭來說正值關鍵時刻。去年反攻俄軍失敗後，烏克蘭一直面臨物資和人力短缺。法案在參院過關後，烏克蘭總統澤倫斯基立即發表聲明表示「感激」，表示美國持續的支持拯救烏克蘭人免於俄國暴行。

廿二名共和黨參議員與幾乎所有民主黨參議員一起支持該法案。這些共和黨人認為，該法案對於美國捍衛西方民主、抵禦威權政權威脅的國際地位至關重要，他們將烏克蘭戰爭視為美國是否認真對抗俄羅斯總統普亭等侵略者的關鍵考驗。對以色列在加薩的軍事行動表示擔憂的三名民主黨參議員，則投下反對票。

法案將交眾院 命運不確定

法案現在將提交給共和黨控制的眾議院。在眾院質疑援助烏克蘭的聲音更大，以及共和黨總統候選人川普的影響力，該法案面臨不確定的命運。

川普提出「美國優先」孤立主義主張，反對提供更多援助給烏克蘭，最近建議將援助計畫轉為貸款。一些眾議員重提去年的要求，要求加強美國邊境移民管制，作為提供任何援助的條件，他們主張美國援助外國之前應先加強本身邊境安全。眾議院議長強生批評參院這項援助法案缺乏加強邊境安全作為，但保留了他的選擇。

強生：缺乏邊境安全作為

在參院通過法案前夕，強生在聲明稿中表示，「參議院沒有針對邊境政策提出任何改變的情況下，眾議院將不得不在這些重要問題上按照自身意志行事」。參院應該「回去修改現行法案內容，納入真正的邊境安全條款，徹底終結現在進行式的災難」。

強生及其他眾院議員上周才否決邊境安全協議法案。去年十月以巴衝突爆發後不久，白宮便提出援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，當時包括強生在內的共和黨人要求加強邊境安全措施，隨後又在川普帶頭下，反對本月稍早公布的跨黨派邊境協議。