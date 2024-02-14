被判無總統豁免權 川普上訴

美國前總統川普十二日向美國最高法院提出上訴，以阻止聯邦上訴法院先前的判決，這項判決駁回他主張擔任總統期間的行為享有不被起訴豁免權。

法新社報導，這起上訴要求最高法院暫緩執行聯邦上訴法院先前判決，對於決定川普是否可以因試圖推翻二○二○年選舉而受審至關重要。在那場大選中，川普輸給美國現任總統拜登。美國總統選舉將於九個月後登場，川普幾乎篤定代表共和黨出馬競選，第二度與拜登對決。

川普是美國史上第一位在多項刑事、法律調查及審判陰影下競選的主要總統候選人。他在四起刑事案件中面臨九十一項指控，涉及他在離開白宮時帶走絕對機密文件、使用封口費來壓制關於婚外性行為的指控，及多管齊下試圖推翻拜登二○二○年勝選。

聯邦上訴法院本月稍早判決，川普不能享有免於被起訴的豁免權。上訴法院合議庭法官說，川普聲稱他在白宮期間採取的行動享有免於承擔刑事責任的豁免權，「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」。

川普堅稱，總統必須擁有完全的法律豁免權。聯邦上訴法院表示，川普的主張，將總統置於司法和立法機構無法觸及的範圍之外，將瓦解三權分立制度。