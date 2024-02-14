彭博：拜登鬥川普 唯一輸家中國

彭博新聞分析，美國總統拜登與前總統川普若於二○二四年大選再度交手，唯一輸家肯定是中國。川普任內掀起美中貿易戰，全球兩大強國經濟關係受損，川普二度上台則可能完全切斷與中國的經濟往來。

川普已喊出如果回鍋白宮，將對所有中國進口商品課徵百分之六十關稅，一旦如此，彭博經濟研究指出，規模五千七百五十億美元的雙邊貿易極可能縮水到所剩無幾。

川普發表強硬言詞可能對拜登形成壓力，迫使拜登可能在選前對中國貿易祭出某些措施。報導指出，選民投票時會考慮中國因素，採取強硬立場有助於爭取選票。

政府官員先前已經表示，拜登不打算與中國經濟脫鉤，因此拜登不太可能拋出像川普那般激進的關稅提議。然而，拜登可以對許多項目訂定新一波限縮，從資料流到電動車都包括在內，而且不必等到大選投票日就可推出新規。

無論從哪個角度來看，去年十一月舊金山拜習會結束三個月來，美中之間緊張關係一度趨緩，隨著大選接近則又逐漸升溫。川普關稅主張讓投資人憶起川普任內的狀況：川普從早到晚都可能發表推文公布貿易政策，全球股市為之震盪。

北京官員說，對美大選結果無明顯偏好。中國官員分析，川普捉摸不定、大膽行事，喜歡與對手達成協議，可能破壞拜登與美國盟友建立的關係。

北京對外經濟貿易大學教授桑百川指出，拜登與川普都是很大的威脅。他指出，川普「美國優先」立場可能創造機會得以突破反中經濟圈，拜登則把中國隔絕於科技供應鏈之外；不論何人贏得大選，北京都將面臨打算以「排擠、圍堵中國發展」做為整體策略的美國總統。

川普獲得共和黨提名十拿九穩，幾個關鍵搖擺州民調都領先拜登，不少投資人現在紛紛為川普當選可能產生的衝擊預做準備。川普喊出開徵百分之六十關稅之後，中國股市爆發拋售潮，走低價路線的零售商到太陽能板製造商都遭波及。高盛集團經濟專者稱，北京、上海投資人最常詢問川普勝選將出現哪些連帶影響。