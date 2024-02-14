美眾議員21日訪台 擬見賴清德、韓國瑜

據了解，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）廿一日將率團訪台，可望會晤總統當選人賴清德與立法院長韓國瑜。

蓋拉格上月底在國會表示有意訪台，但日期未定；他當時表示，對委員會成員來說，訪台有助於政策制定。蓋拉格十日宣布將不尋求連任國會議員。對於訪台事宜，蓋拉格辦公室表示，不評論此事。

本報掌握，蓋拉格廿一日將率六位議員訪台，拜會台灣的行政與立法部門；時值台灣政權交接時期，蓋拉格與總統當選人賴清德和國會議長韓國瑜的互動將備受關注。

這也會是韓國瑜就任院長以來，首次接待到訪的美國國會議員訪團。

蓋拉格對中鷹派形象鮮明，領導美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會以來，在委員會主導兵推台海衝突，讓國會議員了解其嚴重性；也提出對台政策十項建議，包含快速交付軍售項目、擴大美台聯合訓練、建立美國聯合計畫小組來整合計畫和行動，以及美軍在印太區域建立聯合作戰指揮中心等，並納入下年度的國防授權法案（NDAA），以敦促拜登政府落實。

中華民國總統蔡英文去年四月在美國加州與時任聯邦眾議院議長麥卡錫的歷史性會晤，蓋拉格就站在麥卡錫身邊。

蓋拉格去年二月下旬密訪台灣四天，會晤蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長邱國正及情報首長等國安高層，他事後引述與賴清德的對話，賴對蓋拉格比喻，若是打籃球一對一，中共可能會贏，但對上一個美國領導的隊伍，北京不會獲勝。

蓋拉格一度有意在台灣舉行聽證會，凸顯台海議題的重要性，最後因不符合國會規範而作罷。