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紐約地鐵傳槍響！車廂起口角釀成1死5傷 槍手在逃中
路透和美國廣播公司（ABC）報導，紐約市警察局證實，布朗克斯伊甸山大道地鐵站（Mount Eden Ave）在美東時間12日傍晚發生槍擊案，釀成一人死亡及五人受傷，目前嫌犯在逃中。
當局表示當天傍晚4點30分左右獲報伊甸山大道地鐵站驚傳槍響，中槍的受害者分別為四名男性及兩名女性，年齡介於14歲至71歲，其中一名34歲男性送醫後不治身亡，其他傷者則無生命危險。
紐約市警察局交通局長坎普（Michael M. Kemper）表示並非隨機作案，而是兩組人馬在四號線列車發生口角而引爆衝突，當列車進站時，其中一人便開火，而部分中槍者是起口角的人馬之一。
警方尚未鎖定槍手身份，目前正根據監視器追蹤槍手。
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