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以競選期間不應受審為由 川普律師團要求最高法院擱置干預大選案
英國廣播公司（BBC）報導，美國華府特區聯邦上訴法院先前裁決，川普作為前總統不再享有免於被起訴的總統豁免權，對此川普律師團隊12日以競選期間不應受審請求美國最高法院擱置裁定。
川普先前在干預大選案中主張他在白宮期間所採取行動可受豁免，對此上訴法院3位法官組成的合議庭於6日一致打回票，並表示該主張「不受先例、歷史或憲法的本文和結構支持」。
不過川普律師團隊提交文件表示，「在選舉高峰期針對總統川普進行長達數月的刑事審判，將從根本上破壞川普對總統拜登的競爭能力」。
換句話說，最高法院將在幾天內決定是否暫時擱置裁決以利川普上訴。
一旦以保守派為主的最高法院批准請求，干預大選案將被長期推遲，且很有可能拖到11月大選之後。
反之，假如最高法院駁回請求，上訴法院便可能在春季排定審理期程。
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