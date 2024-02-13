拜登批川普 放任戰爭擴散

美國前總統川普十日在南卡州造勢時表示，他在總統任內就警告北約盟國，要是未足額投入軍費，他會「鼓勵」俄國攻擊這些國家；美國總統拜登批評川普這番話相當「危險」，北約秘書長史托騰柏格說，川普這種說法傷害所有人的安全。

川普長期質疑北約這個軍事聯盟，認為一些成員國軍費支出未達北約要求的國內生產總值百分之二門檻。

拜登十一日譴責川普最新放話。拜登表示，川普打算放任俄國總統普亭發動更多戰爭、暴力，由烏克蘭擴散到波蘭、波羅的海國家。拜登透過選戰辦公室發出聲明，指川普發言「駭人且危險」，並批評川普讚美過很多獨裁者。

北約秘書長史托騰柏格警告，任何關於盟友不會互相防禦的建議，「都會損害我們的安全，包括美國的安全」。

歐盟理事會主席米歇爾譴責川普的言論「魯莽」，表示這些話「只對普亭有利」。

CNN說，在俄烏戰爭和中國在南海和台海周邊加強活動之際，川普這番話，恐讓歐洲和亞洲盟邦再度懷疑美國的安全承諾。

紐約時報指出，川普如果再次執政，美國從二次世界大戰以來對各地盟友的安全保護傘可能將終止，從歐洲到亞洲、拉丁美洲、中東都一樣。

紐時稱，光是「美國再也靠不住」這個暗示，就足以對結盟關係造成負面影響，導致長年盟友轉向其他強權靠攏，如此一來，普亭與中國國家主席習近平會更加壯大。