學到教訓了！美防長再度入院 第一時間知會白宮、國會

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）於美東時間11日因「出現緊急膀胱問題」再度入院，這次五角大廈第一時間通知白宮、國會官員、副防長及參謀首長聯席會議主席，並在事發3小時內火速發出聲明稿，避免像元旦時因隱瞞住院引發軒然大波。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）表示，奧斯丁11日下午2點20分左右被送往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），針對「出現緊急膀胱問題進行檢查」，且「已經通知國防部副部長和參謀首長聯席會議主席，並知會白宮和國會」。

現年70歲的奧斯丁，去年12月22日接受小型手術治療前列腺癌後隔天返家，不料今年元旦因噁心和劇烈疼痛等併發症再度入院，可是後續爆出總統拜登、國會官員、國安高層到自家代理人副防長都未在第一時間獲取消息，引發國會兩黨一致砲轟。

賴德在聲明稿中表示：「我們將盡快更新防長的最新狀況。」

消息指出，奧斯丁目前仍維持其職責，副部長希克斯（Kathleen Hicks）則準備好在必要時代理。