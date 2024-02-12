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美援外案 參院進入下階段

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦參議院九日挑燈夜戰，以六十四票對十九票，通過九五三點四億美元（約台幣三兆元）綜合軍援議案，使該案進入下階段。其中約六百億美元將援烏抗俄，但與前總統川普緊密結盟的一個參院共和黨核心組織反對。該法案另編列十九億美元（約台幣六○一億元）補充美國提供台灣武器。

據報導，民主黨籍參院多數黨領袖舒默說，他願修改文本爭取更多支持並換取更快採取動作。儘管該案十一日可能表決通過，但到共和黨掌控的聯邦眾議院，仍面臨極不確定命運。對即將滿兩周年的俄烏戰爭，共和黨人愈來愈懷疑美國援烏必要性。總統拜登九日則批評共和黨人拖延批准美國對烏新援助。美國國會罕見地十一日、即周日停休，開會推進下一步程序。

共和黨 台幣 美國

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