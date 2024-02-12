欠錢北約盟邦 川普鼓勵俄對其「為所欲為」

尋求重返白宮的美國前總統川普十日在南卡羅來納州康威市選舉集會聲稱，他任內曾面告北約組織（ＮＡＴＯ）盟邦領袖們，針對積欠該集體防禦組織應付款項的盟國，他將鼓勵俄羅斯對這類國家為所欲為。共和黨總統提名選舉第五站廿四日將在南卡登場，他已四連勝，各界預料他將再次在總統大選對決拜登。

川普十日先重提自己講過的軼事，即某次北約會議有位盟國領袖當面提及他揚言美國不會協防，若盟國未達北約要求的國防預算占比目標。他去年也曾在競選演說時指稱，在自己那樣作勢後，數千億美元（欠款）就匯入北約，就算盟國未直接付給北約。

接著川普加碼稱，當時「一個（歐洲）大國總統站起來說，嗯，若我們不付錢，而我們遭俄國攻擊，那您會保護我們嗎？」「我回答說，你不付、欠錢嗎？不，我不會。事實上我會鼓勵他們做任何該死的事情。你得付、你必須付自己的帳」。

自二○○六年以來，北約已有一項各會員國國防支出在今年前應占本國國內生產毛額至少百分之二的指引。紐約時報二○一九年曾報導，川普討論過美國退出北約。

北約盟約規定，應一方有難、八方支援。白宮發言人貝茨十日聲明，川普鼓勵凶殘政權侵略美國最密切的最盟邦，真是駭人聽聞又不正常。這危及美國國安、全球穩定和美國經濟。總統拜登將繼續提高美國領導地位，而非呼喊戰爭與推波助瀾瘋狂的混亂。

據美聯社報導，川普及其競選團隊愈來愈有信心，將在接下來幾周內鎖定成為共和黨總統提名。諸多人士擔心，他回鍋白宮將引發美國盟邦地震，但震動已然四起，且對今年不管誰當選總統，美國恐愈來愈不可靠的擔憂正加劇。鑒於分裂的美國選民及國會僵局，下任總統恐容易因國內種種挑戰變得焦頭爛額。另一北約大國法國總統馬克宏最近亦直言，「美國的第一優先就是它自己」。