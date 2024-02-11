美國會抗中友台大將 眾院中國特別委員會主席蓋拉格宣布不競選連任

美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher)10日表示，他不會競選連任。蓋拉格在四天前反對彈劾美國總統拜登的最高邊境官員，而且是僅有的四名反對彈劾的共和黨眾議員之一，因而惹火了其他共和黨眾議員。

蓋拉格是眾院首任「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」主席，對中國採取強硬路線，對台灣十分友好，在今年1月賴清德當選總統後，金融時報報導，蓋拉格將在眾院第一個代表團訪台之後訪台，而蓋拉格的到訪將格外引起中國關注。根據報導，蓋拉格未對他的訪台計畫，以及是否帶領中國問題特別委員會訪問團訪台發表評論。

39歲的蓋拉格曾擔任四屆眾議員，過去曾任陸戰隊情報官員，他10日發表聲明指出，美國憲法的起草者並不打算讓選舉產生的職位變成終身職位。

他說，「民選政治從來不應該成為一種職業，相信我，國會不是變老的地方。因此，懷著沉重的心情，我決定不再競選連任」。

蓋拉格與其他三名共和黨眾議員一起投票反對彈劾國土安全部長馬約卡斯(Alejandro Mayorkas)，由於彈劾案以一票之差失敗，蓋拉格在眾院被黨內議員包圍，要求他改變投票。

蓋拉格隨後投書《華爾街日報》表示，彈劾不僅無法解決與墨西哥邊境的問題，而且「還會樹立一個危險的新先例，將被用來對付未來的共和黨政府」。

蓋拉格是眾院軍事委員會和情報委員會成員，今年大部分時間都在主持中國共產黨特別委員會，這是一個跨黨派小組，負責調查美國與中國的關係，並制定有助於改進與中國競爭能力的策略。

共和黨在2023年1月控制眾議院時成立了這個特別委員會，此舉是為了對於日益緊張的美中關係的背後問題提高警覺。在兩黨分歧嚴重的美國國會中，對中國採取強硬路線是少數獲得兩黨共同支持的政策之一，蓋拉格因在該小組中與民主黨人合作順利而受到讚揚。