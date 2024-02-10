怒駁記性差 拜登又口誤

針對拜登二○一七年一月卸任副總統後，將機密檔案帶回家和辦公室，韓裔美籍特別檢察官許景八日公布調查報告指稱拜登心智能力下降，並鉅細靡遺描述其記憶失誤。他八日晚原欲藉由開記者會平息外界對其年事已高質疑，但實際效果恐適得其反。

副總統賀錦麗九日在華府受訪，也全力為拜登辯護，「身為前檢察官的我看到該報告評語，認為特檢無憑無據、不準確又不恰當」，顯出於政治考量。

八十一歲拜登八日在白宮記者會稱，「我知道自己在做什麼」。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）九日分析，拜登看來面有慍色又情緒激動，在倉促安排的記者會言行憤怒，反而使這起事件迅速失控。現場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更明顯。

ＣＮＮ一名韓裔記者提問諸多美國選民對候選人年紀太大抱持疑慮，拜登則指著記者反嗆，「那是妳的論斷」。ＣＮＮ分析，拜登上周已面臨有關高齡問題的新檢視，包括兩度搞混美國的歐洲兩大盟邦法國及德國領袖名字。儘管忙得不可開交的政治人物難免口誤，但就在拜登自稱記憶沒問題時卻出現失誤，著實尷尬。

拜登八日晚又出現口誤，錯將埃及總統塞西稱為墨西哥總統。這也是拜登近幾周第三次將外國領袖名字搞混。

紐約時報則提到，為避免破壞形象，白宮其實一直嚴格控制拜登的媒體曝光，但八日記者會正是他面臨政治風險的實例。曾任前總統歐巴馬策士的艾克塞羅德說，不管有無道理，「（公關）警訊一旦響起就無法解除」。該特檢報告殺傷力極大，直接戳中拜登政治痛點，即很多選民擔心他無法勝任總統工作。

賀錦麗九日則以去年十月巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列為例，辯稱拜登領導力無庸置疑。「在（開戰）隨後數小時、數天，我幾乎參與總統每場會議」，「總統始終站在第一線位置」。