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拜登密件案不起訴 理由是「心智能力下降」

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登。 歐新社
美國總統拜登。 歐新社

針對總統拜登二○一七年一月卸任副總統後，將國家機密資料文件放在其德拉瓦州威明頓市自宅和辦公室，美國司法部韓裔特別檢察官許景八日決定不起訴拜登。理由是調查後發現，他心智能力下降，甚至不記得自己擔任前總統歐巴馬副手的日期，以及兒子波伊二○一五年罹癌過世的日子。

對此，川普發言人李威特在社群媒體Ｘ寫道，若拜登的記憶有重大侷限，「我們要如何相信他領導我們國家的能力呢？」白宮則表示，不認同該三八八頁調查報告中若干不準確與不恰當的評論。該報告寫道，拜登卸任副總統後，蓄意保留和披露機密資料。但調查結論是證據不足以定罪，「我們不建議因拜登留存阿富汗機密文件就加以起訴」。

許景提到，拜、川兩人密件案有明顯差異，主要在於川普雖有多次機會歸還機密文件，卻「做了相反之事」。川普還夥同他人銷毀證據說謊，妨礙司法公正。川普密件案由另一位特檢史密斯起訴，他被控二○二一年一月卸任後握有最高機密的美國核子及國防資料，預定五月在佛州受審。

拜登

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