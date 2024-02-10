參選資格上訴案 似有利川普

針對科羅拉多州取消川普黨內初選資格，美國聯邦最高法院八日舉行逾兩小時言詞辯論，大法官似乎對科州做法持懷疑態度。

該院八日開始審理前總統川普今年參選資格上訴案，即他對科州去年十二月裁決，他因參與二○二一年一月六日國會山莊叛亂而不能出現在今年科州共和黨總統提名選舉選票的上訴案。美聯社及路透八日報導，該院法官當天示意，他們準備駁回或似乎準備駁回前述科州裁決。

科州是第一個依美國憲法第十四修正案，裁定川普不符競選總統資格而將其踢出初選選票的州分。川普競選團隊上訴至聯邦最高法院。

八日的辯論備受外界關注，若聯邦最高法院支持科州裁定，將代表即將舉行初選的各州均可能如法炮製，使民調暫居領先民主黨籍總統拜登的川普重返白宮夢碎，這對十一月總統大選影響巨大。

大法官考量各州是否有權因川普在前述國會山莊案的行為，就遭取消其競選總統資格，以及各州如何執行第十四修正案第三款較合適，例如國會應否先通過立法，還有總統是否受該款限制。

保守派首席大法官羅伯茲主張，若科州做法成立，其他州恐黨同伐異，剝奪民主黨或共和黨候選人參選資格，最終將導致少數州就能左右總統大選結果的可怕後果。

據美聯社彙整，有八位大法官態度較開放，若川普陣營所提的論點成立，他們就會接受。僅自由派大法官索托瑪約傾向支持科州最高法院裁決。共九席大法官中有六席保守派、三席自由派。其中三人是川普提名。

該院已決定速審此案，打破案件通常需三個月的慣例。在各黨與川普律師團隊要求下，該院可能在三月五日共十五州和一個領地舉行初選的「超級星期二」前，就公布結果。