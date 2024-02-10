聽新聞
test
0:00 / 0:00

美3兆台幣援烏以台案 闖過頭關

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導

美國聯邦參議院八日在總額達九五三點四億美元（約台幣三兆元）的援外案上取得進展。在民主黨分拆國安追加預算案，並擱置邊境安全政策部分後，共和黨議員轉向支持，通過程序性投票。參院民主黨領袖舒默表明，這是好的開始，該案對美國國安、美國的烏以友人、加薩走廊平民及台灣均不可或缺、至關重要。

參院七日封殺一一八三億美元（約台幣三點七兆元），包括邊境安全和援助烏克蘭、以色列及台灣等美國盟友的追加預算案。舒默隨即宣布分拆該案，抽出爭議性的邊境政策，單獨推動援外預算，希望這部分能獲共和黨同僚支持先行通過。

此一最新修正案總額九五三點四億美元，八日終結辯論的程序性投票成功闖關。有十七位共和黨議員助陣，共六十七位參議員支持，讓法案能擺脫冗長辯論，交付審議表決。據路透報導，參院尚需幾天優化該案內容，共和黨議員也打算提案。

原提案為兩黨參議員數月協商結果，名為國安追加法案，共將撥款一一八三億美元。現在分拆援外部分，兩黨參議員雖大多願意支持，卻也不代表將一片坦途。

民主黨仍擔憂共和黨籍前總統川普影響力，負責邊境安全部分協商的民主黨籍參議員墨菲日前直言，若川普針對烏克蘭開轟，他不知道援烏預算要如何死裡逃生。共和黨現掌控聯邦眾議院，其議長強生此前表態強力反對國安追加法案，目前尚不得而知他對分拆援外案的態度。

共和黨

延伸閱讀

美專家預測2024台灣經濟：強勁復甦後成長趨穩

烏克蘭預算先行奏效？ 美參院向前一步

邊境、援烏法案破局／共和黨國會內鬨 克魯茲要麥康諾下台

參院協議 終結捉放無證客 不合格者速遣返

相關新聞

紐時：特檢報告讓拜登鬆口氣 但記憶力恐成選戰焦點

美國特別檢察官認為，總統拜登不該因不當處理機密文件而面臨刑事起訴。紐約時報分析，這本應是明確的法律免責，卻成了一場政治噩...

美中關係緊張…雙邊科技協議 續簽還要等

美國之音（ＶＯＡ）九日引述知名國際學術期刊「自然」報導，美中雖已就有數十年歷史的雙邊科技協議（ＳＴＡ）續簽談判半年，但鑒...

美3兆台幣援烏以台案 闖過頭關

美國聯邦參議院八日在總額達九五三點四億美元（約台幣三兆元）的援外案上取得進展。在民主黨分拆國安追加預算案，並擱置邊境安全...

參選資格上訴案 似有利川普

針對科羅拉多州取消川普黨內初選資格，美國聯邦最高法院八日舉行逾兩小時言詞辯論，大法官似乎對科州做法持懷疑態度。

拜登密件案不起訴 理由是「心智能力下降」

針對總統拜登二○一七年一月卸任副總統後，將國家機密資料文件放在其德拉瓦州威明頓市自宅和辦公室，美國司法部韓裔特別檢察官許...

軍機致命事故頻傳…美海軍陸戰隊直升機墜毀 5名軍人皆罹難

國軍方8日確認，在南加州一場直升機墜毀事故中，5名海軍陸戰隊員遇難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。