美3兆台幣援烏以台案 闖過頭關

美國聯邦參議院八日在總額達九五三點四億美元（約台幣三兆元）的援外案上取得進展。在民主黨分拆國安追加預算案，並擱置邊境安全政策部分後，共和黨議員轉向支持，通過程序性投票。參院民主黨領袖舒默表明，這是好的開始，該案對美國國安、美國的烏以友人、加薩走廊平民及台灣均不可或缺、至關重要。

參院七日封殺一一八三億美元（約台幣三點七兆元），包括邊境安全和援助烏克蘭、以色列及台灣等美國盟友的追加預算案。舒默隨即宣布分拆該案，抽出爭議性的邊境政策，單獨推動援外預算，希望這部分能獲共和黨同僚支持先行通過。

此一最新修正案總額九五三點四億美元，八日終結辯論的程序性投票成功闖關。有十七位共和黨議員助陣，共六十七位參議員支持，讓法案能擺脫冗長辯論，交付審議表決。據路透報導，參院尚需幾天優化該案內容，共和黨議員也打算提案。

原提案為兩黨參議員數月協商結果，名為國安追加法案，共將撥款一一八三億美元。現在分拆援外部分，兩黨參議員雖大多願意支持，卻也不代表將一片坦途。

民主黨仍擔憂共和黨籍前總統川普影響力，負責邊境安全部分協商的民主黨籍參議員墨菲日前直言，若川普針對烏克蘭開轟，他不知道援烏預算要如何死裡逃生。共和黨現掌控聯邦眾議院，其議長強生此前表態強力反對國安追加法案，目前尚不得而知他對分拆援外案的態度。