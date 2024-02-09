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以色列悍拒哈瑪斯停火協議 拜登罕批以色列「做得太過火」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登8日罕批以色列做得「太過火了」。法新社
美國總統拜登8日罕批以色列做得「太過火了」。法新社

以色列日前拒絕巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的停火協議，並下令向加薩南部進軍，對此，美國總統拜登罕見痛批以色列做得「太過火了」，強調持續努力進行停火談判。

路透報導，拜登在當地時間8日在白宮對記者說，「正如你們所知，我認為加薩地區的應對措施有些過火了」。

他表示，一直在推動達成協議，使沙烏地阿拉伯與以色列的關係正常化、增加對巴勒斯坦平民的人道主義援助並暫時休戰，以釋放哈瑪斯挾持的人質。

拜登說，「我現在正在非常努力推動人質停火談判......有很多無辜的人正在挨餓，很多無辜的人陷入困境和死亡，這種情況必須停止。」

報導指出，這次以巴衝突以來，拜登對於以色列總理內唐亞胡最嚴厲的公開批評。

以色列 巴勒斯坦 拜登

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