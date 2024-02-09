追加預算案遭封殺 民主黨再戰

美國聯邦參議院七日封殺總值一一八三億美元（約台幣三點七兆元）、包括美國邊境安全與援助烏克蘭的國安追加預算包裹法案。共和黨因不滿拜登政府邊境政策改革而反對，民主黨打算另闢蹊徑，分拆法案單獨推動援外預算，迫共和黨表態，參院預定休會至八日再戰。

七日參院兩黨各有跑票，僅四十九票贊成，除少於投下反對的五十票，也未達通過門檻所需的六十票，無法將本案交付表決。參院總席次中，民主黨占五十一席、共和黨四十九席。

原案是兩黨參議員近數月協商達成，其中六百億美元用於支持抗俄的烏克蘭；一四一億美元提供以色列安全援助；四十八點三億美元支持美國印太主要夥伴；二○二億美元強化美國邊境安全。

參院四日公布該案內容後，美國總統拜登六日呼籲共和黨議員別被前總統川普綁架，勿拿邊境安全做政治操作。七日表決時，雖有四位共和黨議員支持，但六位民主黨議員不滿邊境議題妥協太多而投下反對票。

彭博資訊報導認為，參院封殺該案，形同國會在十一月總統大選前不會再通過任何移民或邊境政策法案，對烏克蘭、以色列和台灣的軍援前景亦不明。

參院民主黨領袖舒默說，他打算分拆法案，抽出爭議性的邊境移民條款，單獨推動援烏以台等美國盟友的預算，希望能取得共和黨支持先通過。民主黨將提出九五三億美元（約台幣三兆元）修正案，準備再闖關。據美聯社報導，尚不清楚共和黨議員會否支持分拆的援外法案。共和黨籍參議員李伊表明，在對海外送出任何一毛錢前，得先保護美國邊境安全。

但就算參院過關，分拆的援外案到聯邦眾議院仍面臨不確定性。共和黨籍眾院軍委會主席羅傑斯已明言，不會在拜登回應移民改革前，通過對烏軍援。白宮國安顧問蘇利文則說，拜登政府仍有信心通過援烏預算。烏克蘭總統澤倫斯基七日在每日演說又再呼籲西方國家盡快並增加交付基輔砲彈。