華府：陸駭美關鍵設施至少5年

美國政府網路安全部門七日發布諮詢公告，指由北京支持的駭客「伏特颱風」（Volt Typhoon）能入侵美國部分關鍵基礎設施已至少五年；提醒外界注意駭客藉由路由器、防火牆或虛擬專用網路（ＶＰＮ）的漏洞，竊取操作者的權限，長驅直入基礎設施運作系統。

聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊上周說，駭客鎖定水廠、電網、運輸系統，和汽油與天然氣管線等美國基礎設施，準備好待北京一聲令下，在美中爆發衝突時，對美國人和社會造成重大且實際的傷害。

美國國會議員憂心，若中國大陸入侵台灣，北京駭客可能會干擾美國的回應。

美國國土安全部網路安全與設施安全局、國家安全局、ＦＢＩ、司法部、能源部、環境部和交通部，及五眼聯盟成員加拿大、英國、紐西蘭和澳洲相關部門七日共同提出網路安全諮詢示警，由中方資助的駭客持續危害美國關鍵基礎設施。

報告提到，由北京支持的駭客「伏特颱風」藉由路由器、防火牆或ＶＰＮ的漏洞，竊取操作者的權限，長驅直入美國的基礎設施運作系統，至少五年；被針對的基礎設施包含通訊、能源、交通和用水，包含美國本土與關島。

美國有線電視新聞網引述美國官員說法報導，美中關係依然因台灣和其他重要議題而緊張，報告凸顯了當美中衝突發生，網路行動將是北京癱瘓美國基礎設施的核心作為。

微軟和美英五國去年五月提醒用戶對伏特颱風要提高警覺，控駭客鎖定關島和美國的關鍵基礎設施，在躲避偵測的狀態下，長時間實施間諜行動並搜集資訊，目標在當未來發生危機事件時，能切斷美國和亞洲區域的重要通訊；紐約時報當時報導便分析，駭客針對關島電信系統，目標可能是台灣。

中國大陸駐美大使館發言人劉鵬宇對ＣＮＮ否認美方的駭客指控，並反指華府發動網路攻擊。