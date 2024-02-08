對中強硬派坎伯 出任美副國務卿

美國聯邦參議院六日以九十二票贊成、五票反對，通過由白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）出任副國務卿。

前任副國務卿薛曼去年七月退休，美國總統拜登直到十一月才提名坎伯，坎伯數度參與美中高層對話與美台高層對話，被認為是領導拜登政府對中政策的強硬派。

坎伯主張，對中國大陸競爭，但不尋求對抗或新冷戰，要負責任管理雙邊關係；針對台灣，坎伯表示，「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。

坎伯去年十二月在參院外交委員會任命聽證會表示，他高度關切中國大陸、伊朗和北韓援助俄羅斯；此外，美國必須履行對太平洋島國的承諾，否則北京將趁虛而入。

坎伯在歐巴馬政府時代擔任亞太助卿，是美國重返亞洲政策的推手；拜登上任後，坎伯出任白宮國安會新設置的印太事務協調總監一職，在幾場重要的美中高層外交會談都可見到坎伯身影。

坎伯轉往國務院，將由誰接任印太事務協調總監，國安會尚未回應詢問。