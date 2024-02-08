沒川普也輸 海理丟內州初選

美國內華達州政府六日舉行總統初選，共和黨籍前駐聯合國大使海理名列選票，黨內大敵前總統川普則選擇參與八日的黨團會議實質提名戰，未列名州政府初選選票。由於川普不在選票上，許多川普支持者投票時選擇「這些人選皆非」選項，其票數遠勝過海理得票數，令海理尷尬落敗。

內州共和黨黨部八日將舉行黨團會議形式初選，海理並未參加，川普預期會拿下該州全數廿六個黨代表支持。川普已在愛荷華、新罕布夏兩場初選大勝，黨內主要對手相繼退選，只剩海理仍不放棄。

內華達州出現兩場初選，原因在於共和黨內州黨部對二○二一年通過的州法有意見。當時民主黨主導州議會通過州法，規定州政府舉辦的初選將替代原本黨團會議舊模式，民主黨希望這項改變能提高選民參與程度，因為初選投票時間較長，而黨團會議必須在特定時刻參加，不利選民參與。

不過，共和黨人士一致反對新規，仍遵循以往黨團會議模式。共和黨內州黨部還規定，候選人只能在州政府初選和共和黨黨團會議擇一參加。

路透六日報導，內州政府舉辦的初選，共和黨選票開到三分之二以上時，海理得票率為百分之卅二，但選擇「這些人選皆非」的選票比率達百分之六十一以上。美聯社七日凌晨宣布，「這些人選皆非」是內州初選贏家。

不過，由於共和黨八日的黨團會議才會決定黨代表票歸屬，州政府六日的共和黨初選沒有實質意義，只是讓輸給「這些人選皆非」的海理尷尬。

民主黨方面，美國總統拜登繼三日贏得南卡羅來納州初選後，再輕取內州黨內初選。選票開到七成以上時，拜登得票率約九成。拜登在黨內初選只有兩個知名度不高的對手，幾乎篤定在十一月的總統大選對決川普。