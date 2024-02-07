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不是川普！內州初選大批選民投給「1選項」 海理尷尬落敗

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
共和黨籍美國前駐聯合國大使海理5日在南卡羅來納州出席造勢，盼擊敗前總統川普取得黨內總統候選人提名。法新社
共和黨籍美國前駐聯合國大使海理5日在南卡羅來納州出席造勢，盼擊敗前總統川普取得黨內總統候選人提名。法新社

美國內華達州政府6日舉行總統初選，共和黨籍前駐聯合國大使海理名列選票，黨內大敵前總統川普則選擇參與8日的黨團會議實質提名戰，未列名州政府初選選票。由於川普不在選票上，許多川普支持者投票時選擇「這些人選皆非」選項，其票數遠勝過海理得票數，令海理尷尬落敗。

內州共和黨黨部8日將舉行黨團會議形式初選。海理並未角逐8日內州黨團會議，川普預期會拿下該州全數26個黨代表支持，有助他在共和黨全國代表大會7月正式提名候選人時勝出。

內華達州出現兩場初選，原因在於共和黨內華達州黨部對二○二一年通過的州法有意見。根據當時民主黨主導州議會通過的州法，州政府舉辦的初選將替代原本黨團會議舊模式，民主黨希望這項改變能提高選民參與程度，因為初選投票時間較長，而黨團會議必須在特定時刻參加，不利選民參與。

不過，共和黨人士一致反對新規，仍然遵循以往的黨團會議模式。共和黨內州黨部還規定，只能在州政府初選和共和黨黨團會議擇一參加。

路透6日報導，內州政府舉辦的初選，共和黨選票開到三分之二以上時，海理的得票率為32%，但選擇「這些人選皆非」選項的選票卻以61%以上的比率成為選戰贏家。美聯社7日凌晨也宣布，「這些人選皆非」是內州初選贏家。不過，由於共和黨8日的黨團會議才會決定黨代表票歸屬，州政府6日的共和黨初選沒有實質意義，只是讓輸給「這些人選皆非」的海理尷尬。

民主黨方面，美國總統拜登繼3日贏得南卡羅來納州初選後，再輕取內州黨內初選。選票開到7成以上時，拜登得票率約9成。拜登在黨內初選只有兩個知名度不高的對手，幾乎篤定在11月的總統大選對決川普。

共和黨 大選 川普 拜登 美國

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