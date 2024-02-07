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疫情提供作者靈感！美出版36人聯名創作小說 描繪封城心路歷程

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
疫情封城限制人們的行動。圖為康乃爾大學2020年為因應新冠疫情，全體學生被迫離校。示意圖，美聯社
疫情封城限制人們的行動。圖為康乃爾大學2020年為因應新冠疫情，全體學生被迫離校。示意圖，美聯社

疫情封城雖然限制人們的行動，卻無法阻擋人們的靈感！美國近日出版由36人聯名創作的小說《14天》，主要是描述一群大樓住戶因為新冠疫情封城出不去，因此在屋頂以社交距離互相說各類故事安慰彼此的作品，題材包括超級英雄，也有愛情故事、短詩等不同創作形式。

描繪封城心路歷程

根據《美聯社》報導，由加拿大知名作家愛特伍、美國知名記者派斯頓聯合主編的聯合創作小說「14天」近日正式出版，此聯名小說是由36位美加的作家所寫成，包括知名小說家多諾霍、大衛‧艾格斯與《黑色豪門企業》作者葛里遜等人都有協同創作。

此書有14章，分別代表2020年3月31日到4月13日的每一天，一群住在曼哈頓下城東南部公寓的民眾，如何熬過新冠疫情剛爆發時的封城。住戶們為了排解封城的鬱悶，一起把沙發搬到公寓樓頂，並在這14天的傍晚，隔著社交距離講故事。

見證疫情歷史

故事中，彼此都用住戶的代號互相稱呼，包括住在2D房的住戶是有帶戒指的女性，有住戶把家裡想像成「歐洲歌唱大賽」進行高歌等。另外也還有恐怖故事、愛情故事、短詩與短篇散文等，包括可以聞出死亡氣息的護士、「截肢藍調吉他手」等等。

BNN》提到，本書希望透過集體創作，還有蒐集各類故事，彰顯人類在疫情封城期間，靈感並不會因為無法外出而消失，也希望見證新冠疫情下那段痛苦的歷史，並透過36位作者不同的故事，讓讀者看到疫情下的各種情緒，還有因為封城而迸發的靈感。

【更多精采內容，詳見

封城 疫情 社交距離

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