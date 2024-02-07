內華達雙初選 川普、海理王不見王

內華達州州政府舉辦的初選五日登場，緊接著內華達州共和黨黨團初選則於八日舉行，前總統川普與南卡州前州長海理可望各有斬獲。川普參加了共和黨黨團初選，卻未參加州政府舉辦的初選，海理則參加州政府舉辦初選，但未參加共和黨黨團初選；一般預料，川普將在共和黨黨團初選輕鬆勝出，海理估計將在州政府舉辦初選取得勝利。

民主黨方面，拜登總統篤定在內華達州初選勝出。

內華達州出現兩場初選，原因在於共和黨內華達州黨部對二○二一年通過州法有意見。根據州法規定，州政府舉辦初選將替代原本由政黨黨團舉辦初選的舊有模式。不過，共和黨人士一致反對新規，仍然遵循以往的黨團初選模式。

川普一直對內華達州支持者喊話，呼籲他們參加黨團初選投票。川普上月在愛荷華州、新罕布夏州初選連續告捷之後聲稱，初選基本上已經結束，海理應該主動退選。

海理則回應說，競賽才剛剛開始，她打算一路奮戰到三月五日多州初選同時舉行的「超級星期二」。

海理已把競選重心放在故鄉南卡州二月廿四日初選。她的團隊五日宣布，一月選舉募款累計達一千六百五十萬美元，足夠支持選舉運作。

共和黨全國代表大會共有二四二九張黨代表票，候選人取得一二一五票以上才能獲得提名。川普目前獲三十二張黨代表票，海理有十七張。海理團隊決定把內州廿六張黨代表票讓給川普，理由是內州黨部明顯偏袒川普。