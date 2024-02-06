近半美國人盼川普推翻大選案在選前落幕 25%認為他會二度拒吞敗仗

英國衛報報導，美國有線電視新聞網（CNN）5日公布的民調指出，48%美國人希望川普干預2020年選舉案能在今年11月總統大選前塵埃落定，同時，四分之一美國人認為，如果拜登再次勝選，川普也不會承認吞敗仗。

另外，78%美國人認為，一旦川普再次入主白宮，將赦免自己在第一任期遭控的聯邦罪名。

相較於拜登，川普在民調中一直表現十分強勁。 美國國家廣播公司新聞網（NBC News）4日公布民調指出，拜登在經濟問題上落後川普20個百分點，儘管跡象顯示疫情期間在政府和消費者刺激下，美國經濟幾乎已經實現「軟著陸」（soft-landing）。

軟著陸是指經濟過度擴張後平穩回到適度增長區間，且過程中沒有出現大規模的通縮和失業。

該份民調同時發現，不到30%的美國人認同拜登在以巴衝突上的處理方式，而且拜登在能力和效率上落後川普16個百分點，與2020年相比出現逆轉。

而且川普即使官司纏身依舊在民調上占上風。目前川普面臨90多起刑事指控，包括試圖以非法手段使2020年總統選舉無效、卸任後非法保留政府機密，以及涉嫌違法支付成人片女星封口費；對此川普一概否認。

民調顯示，就算川普背叛罪名成立，頂多從領先拜登5個百分點縮小為2個百分點。

推翻2020大選案的主審法官楚坎（Tanya Chutkan）2日正式推遲庭審，因為華盛頓聯邦上訴法院正在衡量川普擔任總統期間的行動是否可豁免。

一旦華盛頓聯邦上訴法院駁回川普主張，該案有可能進一步提交美國最高法院，意味著案件庭審將再推遲。

根據彭博資訊最新民調，假如川普在任四起案件中被判有罪或入獄，七個關鍵搖擺州的多數選民將不願把票投給他。