邊境管控、援烏撥款：美參議院新法案能過關嗎？

美國參議院周日（2月4日）公布了一項跨黨派提案，涉及金額1180億美元，旨在加強邊境安全，同時向烏克蘭和以色列提供援助。但該法案可能面臨共和黨強硬派的反對，通過的前景仍不確定。

該法案包括規劃約200億美元用於加強美國邊境安全措施，600億美元用於援助烏克蘭，以及141億美元用於對以色列的安全援助。此外該提案還包括為加沙、約旦河西岸和烏克蘭平民提供100億美元的人道主義援助。

美國總統拜登表示全力支持該法案。他說：「現在，我們已就國家安全法案達成兩黨有共識的協議，其中包括數十年以來最嚴格、最公平的邊境改革措施。」

參議院多數派領袖舒默（Chuck Schumer）計劃於周三進行初步表決，但該協議能否獲得足夠的支持者以在民主黨控制的參議院獲得通過仍有待觀察。

共和黨強硬派反對

美國參議院周日（2月4日）公布了一項跨黨派提案，涉及金額1180億美元，旨在加強邊境安全，同時向烏克蘭和以色列提供援助。但該法案可能面臨共和黨強硬派的反對，通過的前景仍不確定。

該法案儘管目標宏大，但遭到共和黨總統提名競爭人川普和其他有影響力的強硬派共和黨人的反對，使其通過成疑。

雖然參議院最資深的共和黨人米奇‧麥康奈爾（Mitch McConnell）支持這一法案，稱即便在共和黨執掌白宮的情況下也不會得到更好的協議，但眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表示，如果該法案進入共和黨控制的眾議院，將「胎死腹中」。

參議員辛瑪（Kyrsten Sinema）表示，該法案旨在確保美國南部邊境的安全，具體要求國土安全部在連續一周每日企圖過境人次超過5,000次時關閉邊境。辛瑪稱有關提案「符合現實、務實，是我所見到的解決邊境危機的最有力的方案」。

該提案計劃撥款200億美元用於移民邊控執法，包括聘用數千名官員評估庇護申請，以及數百名邊境巡邏人員。

該法案還計劃向美國中央司令部撥款24.4億美元以應對紅海的安全挑戰，以及撥款48.3億美元以支持美國在印太地區的合作伙伴。

移民是美國人心腹之患

根據路透社和民調機構益普索（Ipsos）共同進行的一項問卷調查，移民是美國人第二大關注的問題，也是共和黨選民關注的首要問題。

川普在競選中一直將反對移民作為重點議題。而共和黨人似乎不願讓拜登在他們認為是其一大弱點的問題上取得勝利。

與此同時，擬議中的更嚴格的庇護審核標準也讓民主黨人，尤其是立場進步的和拉美裔的國會議員感到擔憂。該法案建議對尋求庇護的移民採取更嚴格、更快速的審核程序。

另一方面，該法案可能是拜登總統向烏克蘭提供戰時援助的最佳機會。因為美國國會遲遲未能批准向基輔提供價值600億美元的援助，導致美國停止了運送彈藥和導彈，對烏克蘭軍隊抵禦俄羅斯的入侵造成嚴重不利影響。

（美聯社、法新社、路透社）

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