援烏以台 美參院推3.7兆法案

經數月協商，美國聯邦參議院四日公布一項兩黨法案的協議文本，總值達一一八三億美元（約台幣三點七兆元），除提供烏克蘭和以色列新援助，也將支援台灣等印太夥伴因應中國威脅。民主黨籍參院多數黨領袖舒默說，該法案最晚七日舉行初步投票，但兩黨內部均對其內容有雜音。

該法案達三七○頁，據民主黨籍參院撥款委員會主席莫瑞公布的摘要，此一國安追加法案共將撥款一一八三億美元，其中應白宮要求的六百億美元（約台幣一點九兆元），用於支持抗俄的烏克蘭；一四一億美元（約台幣四四六一億元）提供以色列安全援助。

法案還包括用於美國邊境安全的二○二億美元（約台幣六三九一億元），以及兩黨協商代表協議的多項移民政策修正。路透引述消息人士報導，一百億美元（約台幣三一六四億元）提供加薩走廊、約旦河西岸與烏克蘭平民人道援助。針對因俄羅斯前年侵烏而逃離家園的烏克蘭人，和其他為避免迫害而流離失所的難民，則提供廿三億美元（約台幣七二八億元）。

法案還將提供四十八點三億美元（約台幣一五一九億元）支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴。舒默聲明，該法案的優先事項至關重要，不能使政治因素造成阻礙。美國及其盟友正面臨對手的多重、複雜的挑戰，這些對手試圖破壞民主，並在全球擴大獨裁影響力。

尚不清楚該法案能否在民主黨掌控的參院，取得六成席次的六十票支持。部分共和黨國會議員認為，拜登只要藉行政作為，就足以對現行移民政策做出改變。數月以來共和黨參議員堅持主張，除非加強國境安全，才會批准總統拜登對烏新軍援。

據華盛頓郵報報導，該法案是拜登頭號優先要務之一，旨在填補庇護程序漏洞、限制對邊界的移民使用假釋，並賦予總統有效對移民關閉邊界的權力。