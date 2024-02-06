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川普2024副手人選 點名史考特、諾姆
美國前總統川普幾乎篤定代表共和黨再戰白宮，他心中的副總統人選究竟是誰，外界猜測的熱門人選眾多。川普本人在四日福斯新聞網專訪中表示，他屬意的是聯邦參議員史考特（Tim Scott）及南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）。
曾被媒體點名的川普可能競選搭檔，還包括曾任川普白宮發言人的阿肯色州州長桑德斯、眾院共和黨會議主席斯特凡尼克、退出初選的印度裔創業家拉馬斯瓦米。
川普在節目中罕見地讚揚了其他同僚，稱「我們共和黨中有很多好人」，但說他「會有好一段時間」不宣布與誰搭檔競選，不過確實透露了在尋找新副手時考慮的一些標準，包括必須能在情況需要時勝任總統職位，「你必須把這件事放在心上，因為像是國內緊急狀況。意外總會發生的，無論你是誰都會發生，因此這是我的頭號考量。」
川普表示，他曾與史考特通電話，告訴他「你來當我副手比你自己參選更好」，川普聲稱史考特在總統初選期間很「低調」，且在過去幾周成為川普的堅定捍衛者，「過去兩周我一直在觀察他。如你所知，他完全且堅定地支持我，這十分美妙。」
在談到諾姆時，川普說她「棒極了、一直為我而戰。她也說永遠不會與我競爭。」諾姆四日證實，她經常與川普交談，但還未討論搭檔競選的可能性，兩人只是談論在這個歷史關鍵時刻中「可以真正幫助我們國家的方法」。川普也澄清無意找獨立參選人小羅勃甘迺迪當副手。
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