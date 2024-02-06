川普陰謀論：陸操控非法移民潮

美國前總統川普在四日播出的福斯新聞網專訪中鼓吹有關無證移民的陰謀論，聲稱美國面臨的非法入境潮是中國操控所導致，還說這可能讓美國發生恐怖攻擊，拉丁美洲國家政府則故意挑犯罪分子送到美國。

福斯女主播瑪莉亞．巴帝羅默在專訪中說，據報導中國人每人付了三萬五千至五萬美元費用，從美墨邊境進入美國，這些來自中國的「役齡男子」每年增百分之一千一百，她詢問川普，是否認為這些人受中國共產黨指示而到美國。

川普回答，「我相信是。我還認為，我們百分之百會有一場恐怖攻擊。你知道，在我當政時，我們沒有恐怖攻擊，你知道吧？」

巴帝羅默問道，這些潛在的恐怖分子是否會成為「破壞者」時，川普說，「我對來自某些國家的人實施了各種禁令。到處都有禁令。我們沒有受到攻擊，什麼都沒有」。

今年一月初，美國有線電視新聞網報導，移民官員逮捕了超過三萬一千名試圖進入美國的中國人。二○二二年，美國邊境巡邏隊共報告與中國公民「遭遇」二七七五六次。到二○二三年，這一數字增至五萬二千七百人。

川普在訪問中說，他非常喜歡中國國家主席習近平，但他同時表示，他認為中國將企圖干預今年的美國總統選舉。

CNN日前報導，消息人士說，習近平去年十一月在舊金山和美國總統拜登會面時，當面向拜登表示不會干預美國選舉。

此外，日前紐約發生一群來自拉丁美洲移民對員警施暴事件，川普在訪問中說，拉丁美洲國家領袖非常精明，「他們不是把表現良好、熱愛國家的人送來這裡，他們絕大多數是把不想要的那些人送上車隊」。

川普二○一五年發表競選演說時曾表示，墨西哥送人到美國時，並不是把最優秀的人才送來，是把毒品、犯罪跟性侵犯送來。

川普表示，贊成前總統艾森豪任內推出類似軍事行動的墨西哥移民大規模遣返。如果再次執政，川普計畫推出包括大量遣返措施的反移民政策。