非裔選民力挺 拜登南卡初選大勝

美國南卡羅來納州三日舉行民主黨首場正式總統初選，總統拜登一如預期壓倒性大勝。南卡民主黨選民過半是非裔，而非裔在大選傾向支持該黨，該州初選因此被視為拜登連任試金石。拜登勝出後聲明，南卡選民繼四年前再度發聲，為他開啟總統大選勝利之路，讓他能「再次使川普淪為輸家」。

南卡民主黨初選開出約九成三選票時，拜登得票率已達百分之九十六點四，輾壓兩名對手，包括五十五歲明尼蘇達州聯邦眾議員菲力普斯及七十一歲勵志暢銷書女作家威廉森，這將讓拜登贏得南卡五十五位黨代表支持。而獲得提名需在各州初選共取得至少一九六八位黨代表支持。

據美聯社引述拜登競選團隊報導，南卡黨內初選結果足以測試全國非裔選民對其支持度，但他仍須團結支持者才有望連任。

南卡自一九七六年以來，每屆總統大選均由共和黨拿下，但該州選民族群多元，和一月已辦過初選、以白人為主的愛荷華州和新罕布夏州不同，拜登有輸不得壓力，務必在非裔選民取得絕對優勢。拜登團隊選前也在該州下重本積極拉抬選情。但據路透報導，拜登在該州初選得票數並未超出預期。

拜登長期和南卡支持者保持密切關係。二○二○年大選期間，拜登在該州初選大獲全勝，使他原本低迷的選情起死回生。拜登一月已多次造訪南卡固票，替可能和前總統川普對決做準備。拜登也宣傳其任內造福非裔政策，諸如減免學貸。

拜登支持率正處於近幾十年來現任總統未見的低點，但近期有若干民調顯示，他已微幅領先川普或不相上下。拜登三日勝出，在民主黨內部具決定性意義。

該黨南卡初選後，預定六日在內華達州初選，廿七日則是密西根州。