捨烏克蘭與台灣 美眾院提案獨立援以

共和黨籍議長強生致函議會同僚說，該案可能本周提交全院表決。他並稱以色列是「我們（美國）的最密切盟友」，必須盡快滿足以色列還有駐中東地區美軍的需求。據華爾街日報（WSJ）三日報導，民主黨掌控的聯邦參議院則可望提出一項綜合法案，其中不僅援以，還包括援烏和援台，以及大幅修改美國移民規定。

共和黨掌控的眾院此前批准一四三億美元對以提供新軍援，但要求大砍美國國稅局經費，以支付這筆援以款項。

對此感到不滿的參院預料將推出一項綜合法案，既援以、又提供基輔新軍援。據路透報導，該法案將包括強化美墨邊境安全。民主黨籍參院多數黨領袖舒默本周將對此一綜合法案展開辯論，並在七日前舉行首次程序表決。這代表國會兩院將打對台，恐引發激烈對決。

眾院撥款委員會表示，三日所提的前述法案包含協助以色列鞏固飛彈防禦系統、採購先進武器系統與生產彈藥等項目。另有部分資金將用來補充華府在去年十月以哈開戰後供應以色列的武器。

共和黨聯邦眾議員堅稱，對烏的任何新援助均將和美國邊境的強大新控制掛鉤。

美國國會兩院皆須透過同一項議案送交總統簽署生效，才能對以烏台提供新援助。