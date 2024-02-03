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美國上訴法院擋下佛州禁中國公民置產案

德國之聲／ 德國之聲
佛州州長德桑提斯。(美聯社) 美聯社
佛州州長德桑提斯。(美聯社) 美聯社

位於亞特蘭大的美國第11巡回上訴法庭阻擋了佛羅里達州對兩名中國公民執行禁止中國人在該州持有房產的禁令。該法庭周四（2月1日）表示，兩名提出上訴的中國公民可能勝訴，他們聲稱佛羅里達州的禁令違反了有關外國公民購買房地產的聯邦法律。

佛羅里達州去年7月1日生效的一項法律禁止中國公民在該州大片地區買房購地。佛羅里達州的一名聯邦法官去年8月拒絕阻止該法律的實施，原告因此提出上訴。

第11巡回法院阻擋了該州對等待判決結果的原告執行禁令。

在得克薩斯州、路易斯安那州和阿拉巴馬州等幾個由共和黨領導的州，立法者正在考慮對中國公民實施類似的置產限制。中國外交部去年表示，此類法律"違反了市場經濟原則和國際貿易規則"。

共和黨籍的佛州檢察長穆迪（Ashley Moody）並未立即回應置評請求。

原告代表團體之一亞裔美國人法律辯護和教育基金會律師Bethany Li表示，佛羅裡達州的禁令專門針對中國公民，此舉違反美國憲法。

他在聲明中寫道："今天的裁決應該對其他正在考慮通過類似種族主義法案的州敲響警鐘，這些人還沉浸在亞裔沒有資格獲得公民身份、被告知他們不屬於這個國家的歷史中。"

佛羅里達州的法律禁止"定居"在中國的非美國公民或綠卡持有者在該州購買房屋或土地。

該法還禁止古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和朝鮮的大多數公民在軍事設施和發電廠、機場等基礎設施附近擁有房產。但相關法律有一項有限特例，即允許上述國家的非旅游簽證持有者，在距離關鍵基礎設施至少5英裡（8 公裡）的地方擁有一處房產。

共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）在去年5月簽署該法律時表示，這將有助於保護美國人免受中國共產黨的影響。

（路透社）

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